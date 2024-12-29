Пять многоэтажных домов построили в микрорайоне Акжайык в Уральске

В Уральске активно ведется строительство нового микрорайона, сообщили в пресс-службе акимата города. В новом микрорайоне Акжайык запланировано строительство 76 многоквартирных жилых домов, 25 из которых будут построены за счет средств государственного бюджета. Здесь также появятся объекты образования, здравоохранения, культуры, коммерческие объекты, а также скверы и зоны отдыха.

На сегодняшний день завершено строительство 5 домов на 390 квартир. В процессе возведения ещё 5 домов. Квартиры предоставляются «Отбасы банком» гражданам, стоящая в очереди на получения жилья.

Также здесь строятся инженерные сети, электроподстанция и канализационная насосная станция. Также ведется строительство дороги общей протяженностью 27 километров.

Недавно в микрорайоне Акжайык ввели в эксплуатацию новый медико-реабилитационный центр на 150 мест.



Строительство нового микрорайона Акжайык в Уральске началось в 2019 году, а домов в 2021. А началось оно со скандала, так как в микрорайон было сначала предложено, а потом и принято строительство моста через реку Чаган, что вызвало возмущение среди горожан. Проект затрагивает лесной массив, и при его реализации придется вырубить несколько сотен деревьев возле городского парка.