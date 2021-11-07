Аким города уверен, что в следующем году микрорайон Акжайык превратится в большую строительную площадку, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске начинают строить микрорайон Акжайык Глава города Абат Шыныбеков во время сессии городского маслихата рассказал, что в Уральске уже начали застраивать новый микрорайон Акжайык. В данный момент ведётся строительство трёх многоэтажных домов.
– Строительство одного многоэтажного дома ведётся по государственной программе "Нурлы жер", ещё два дома - за счёт частных инвестиций. В следующем году микрорайон Акжайык превратится в одну большую строительную площадку. Нужная инфраструктура подведена, были небольшие проблемы с электричеством, но вопрос почти решен, - рассказал Абат Шыныбеков.
К слову, только в рамках госпрограмм городские власти планируют построить там 25 многоквартирных жилых домов. Также строительство будет вестись за счёт частных инвестиций. О строительстве нового микрорайона Акжайык заговорили ещё в феврале 2018 года. Алтай Кульгинов, который возглавлял область в то время, пообещал провести туда новую инфраструктуру, широкие дороги, освещение и построить социальные объекты. Микрорайон рассчитан на порядка 50 тысяч жителей, среди которых будут врачи, учителя и полицейские. На подведение инфраструктуры выделили порядка 4,2 миллиардов тенге. Однако жителей Уральска не воодушевила эта новость. Горожане выступили против строительства дороги к мосту через реку Чаган, которая будет проходить через территорию городского парка культуры и отдыха. Люди заявили, что строительство моста может нанести непоправимый вред окружающей среде, так как по плану строители вырубят около 1 500 деревьев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.