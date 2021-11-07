Они живы и здоровы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пропавших рыбаков ищут с вертолёта в Атырауской области Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Четыре рыбака двух компаний вышли в море на металлическом рыболовном судне третьего ноября, связь с ними оборвалась. Шестого ноября вертолёт «Казавиаспас» совершил облёт по маршруту Атырау - Исатай - Курмангазы в поисках пропавших, но успехом он не обвенчался. Утром седьмого ноября рыбаки сами вышли на связь, позвонив с сотового телефона. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, своим руководителями мужчины сказали, что живы, здоровы и в помощи не нуждаются. Они находятся в районе села Жанбай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.