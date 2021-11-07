Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, второго ноября около 21:00 из супермаркета, расположенного в микрорайоне Алмагуль, 33-летний местный житель тайно похитил бутылку виски. В ходе проверки стражи порядка установили, что мужчина ранее похитил 11 бутылок виски в других супермаркетах города. В отношении мужчины заведено дело по статье за мелкое хищение, совершенное неоднократно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.