2 млрд тенге выделено на субсидирование пассажирского транспорта в Уральске
Взамен руководители автопарков обещали обновить свои автобусы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фот из архива "МГ"
Пятого ноября в областном акимате состоялась очередная сессия городского маслихата. Одной из обсуждаемых тем стало состояние городского пассажирского транспорта. По словам акима города Абата Шыныбекова, ситуация с общественным транспортом вызывает очень много нареканий со стороны горожан.
– Но в этом году мы выделили более двух миллиардов тенге на субсидирование городских маршрутом, это себя оправдало. Тогда мы со всеми перевозчиками договорились, что до конца года они обновят свой автобусный парк. Но здесь не всё зависит от руководства автопарков, есть такие немаловажные факторы как лизинги. Но несмотря на это, наши перевозчики активно обновляют свой автопарк. Летом закуплено 30 новых автобусов, в этом месяце прибыли ещё 25 автобусов, и я думаю, что до конца года наши перевозчики закупят ещё около 50 новых автобусов. Таким образом в этом году мы обновим около 40% автопарка. Такого масштабного обновления никогда ещё не было, - отметил Абат Шыныбеков.
– В данное время решение депутатов находится на экспертизе в министерстве юстиции, после чего будет зарегистрирован как нормативно-правовой акт. Я думаю, что до конца ноября этот вопрос решится. Введение дифференцированного тарифа является необходимостью, ведь государство ежегодно не может выделять миллиардные средства. С каждым годом дорожают запасные части, дизельное топливо и обслуживание автобусов. Пока мы не поднимаем цену на проезд, он останется на уровне 80 тенге, это при оплате картой, приложением или с помощью QR-кода, а если наличными, то стоимость проезда будет составлять 150 тенге с человека. Есть некоторые трения со стороны водителей, но несогласие выразили владельцы частных автобусов, которые работают по найму. Они, конечно, не заинтересованы, но сами перевозчики выступили за введение такого новшества. Электронное билетирование - это веление времени, Уральск не может оставаться в стороне и мы должны шагать в ногу со временем, - подчеркнул Абат Шыныбеков.
Выяснилось, что в этом году закуплено 20 новых павильонов, которые уже начали устанавливать. Помимо этого завершается строительство двух новых тёплых остановок, которые будут располагаться на остановках "Жигули" и "Казахтелеком" (Облисполком - прим. автора).
– Горожане говорят, что мы тратим большие деньги на тёплые остановки, но времена старых, обшарпанных павильонов прошли и они не красят наш город. Тем более мы считаем Уральск европейским, чистым и зелёным городом, а значит у нас должен быть соответствующая инфраструктура, - заключил градоначальник.
