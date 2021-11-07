В ЗКО машины с российской регистрацией водворяют на штрафстоянки
В полиции региона прокомментировали видео с водворением автомобилей на штрафстоянку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Ролик распространился в социальных сетях. Автор видео говорит, что стражи порядка без предупреждения водворяют машины с российской регистрацией на штрафстоянку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В департаменте полиции Западно-Казахстанской области пояснили, что провели мониторинг по ранее ввезённому транспорту из России, который был снят с учёта.
- На территории Казахстана запрещается участие в дорожном движении или эксплуатация транспортных средств, не прошедших государственную регистрацию. Сейчас департаментом проводится проверка согласно полученной информации на предмет регистрации в России с запрещением эксплуатации транспортных средств, - сообщили в ведомстве.
Автомобили без регистрации будут водворяться на спецстоянки, а в отношении водителей составляться протоколы об административных правонарушениях по статье по статье 590, часть 2 КоАП РК «управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С 31 июля сотрудники департамента государственных доходов ЗКО совместно с полицейскими области организовали учёт ввозимого и вывозимого иностранного автотранспорта для экспортного контроля. В основном в регион ввозят машины с российскими номерами. В сентябре говорилось, что ни одного угнанного авто через границу не прошло.
В начале октября руководитель управления таможенного администрирования ДГД по ЗКО Кайрат Кенжегужин сообщал, что автомобили, не вывезенные из ЗКО до 30 сентября (которые больше года находятся на территории области и за это время не были растаможены), будут остановлены и водворены в места временного хранения. Им разрешено будет ездить по территории ЗКО только после растаможки.
Тем временем пользователи сети задаются резонным вопросом - почему ранее никаких ограничений по ввозу авто не было?
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!