В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +6..+8, ночью похолодает до 0..-2. Ветер южный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +9..+11 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +4..+6 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер южный до 8 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

Лишь на западе и в горах юга страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки, на севере, востоке, юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе и в горных районах юга – туман.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.