- Был извлечен доношенный плод весом четыре килограмма. Во время операции врачи выявили у роженицы гангренозный аппендицит, который был удален хирургами. Также у пациентки было замечено ущемление пупочной грыжи, которая также была прооперирована, - рассказала директор родильного дома Атырау Гульзейнеп Дюсупова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, четвёртого ноября в приёмный покой городского родильного дома поступила женщина на 39 неделе беременности с жалобами на острые боли в животе. Пациентка оперативно была переведена в операционный отдел на кесарево сечение.По словам медиков, после трёх операций мама и малыш чувствуют себя хорошо. Ребёнок находится на грудном вскармливании.