- Со слов хозяина, под завалами находятся ещё два газовых баллона по 50 литров ёмкостью каждый. Более подробная информация будет проведена после ликвидации аварийно-спасательных работ, - сказал Абдикадыров.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области В пресс-службе ДЧС Мангистауской области рассказали, что взрыв произошёл 21:18 седьмого ноября. Здание комплекса «Шеркала» в 29а микрорайоне полностью разрушено. Сразу после взрыва, в 21:35 создан оперативный штаб под руководством акима области.Главный врач Мангистауской областной больницы Жанибек Ажмуханов информировал, что по состоянию на 23:45 в приёмное отделение звонков по поводу взрыва не поступало. Владелец кафе «Аянат» (расположен в комплекса «Шеркала») Абай Амреев заверил, что момент ЧП в кафе не было сотрудников и гостей. Позже в пресс-службе акима региона сообщили, что по проведённой разведке кинологической службы установлено, что пострадавших на месте взрыва нет. По словам заместителя начальника департамента по ЧС Мангистауской области Бекболата Абдикадырова предварительной причиной взрыва является утечка газо-воздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона.