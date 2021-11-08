– К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода... Поручаю Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Ансаган саби», - заявил тогда Касым-Жомарт Токаев.

С 2021 года в стране заработала специальная программа "Ансаган саби". Она призвана решить проблему казахстанских пар, отчаявшихся иметь детей. Количество выделяемых на процедуру экстракорпорального оплодотворения квот увеличили до 7 000. То есть в семь раз.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Год назад президент поручил в семь раз увеличить количество квот по программам ЭКО - до семи тысяч.Социальная программа «Ансаган саби» стартовала в этом году. Фонд социального медицинского страхования запланировал финансирование семь тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения. А недавно в нашей области родился первый ребёнок в рамках этой программы. Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, к врачу института репродуктивной медицины Людмиле Бадельбаевой обратилась 34-летняя женщина. После четырёх лет безрезультатного лечения сбылась её мечта и она смогла забеременеть. Около месяца назад в Уральске женщина родила здоровую девочку весом 3 250 грамм. Состояние матери и ребёнка хорошее. Напомним, в Казахстане первую процедуру экстракорпорального оплодотворения провели в 1995 году. 31 июля 1996-го родилась здоровая девочка. Всего на сегодня, благодаря ЭКО, родилось более 22 000 казахстанских детей.