Фото: jevision.kz/Instagram Агентство «Хабар», ведущее трансляцию Национального отбора, сообщило, что два конкурсанта получили одинаковое количество баллов. Жюри решило отправить в Париж обоих участников, но с одной песней – «Ертегі әлемі», которую исполнил Алинур Хамзин. Он является воспитанником комьюнити-центра «Бәйтерек». MjVqvi4M7Bg Всего за право представлять Казахстан боролись 10 финалистов. Заявок же поступило более 800 из 17 регионов страны. Международный песенный конкурс Junior Eurovision Song Contest пройдёт 19 декабря 2021 года в Париже на сцене La Seine Musicale. Казахстан примет участие в четвёртый раз. rvc1v86H5g4