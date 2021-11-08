Для удобства посетителей процесс максимально упрощён. При оформлении паспорта и удостоверения личности в ЦОН больше нет необходимости идти в кассу, достаточно получить один талон на документирование и тут же, у обслуживающего вас оператора миграционной службы, оплатить госпошлину, используя QR-код приложения Halyk Homebank. Услуга реализована Halyk Bank совместно с Министерством внутренних дел РК, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Госкорпорацией «Правительство для граждан». Необходимость во внедрении данного способа оплаты возникла давно, поскольку услуга по оформлению удостоверяющих документов является одной из самых популярных: только за прошлый год ею воспользовались более 2 млн раз. И в каждом случае это подразумевало оплату госпошлины через поход к окошку кассы. Помимо безусловного удобства есть еще один неоспоримый плюс:, в то время как при оплате через кассу имеется определенная комиссия. Кроме того, воспользовавшись услугой оплаты с помощью QR в приложении Halyk Homebank клиенты банка получают повышенные бонусы за каждый осуществленный платеж. Дополнительно при помощи QR-кода приложения Halyk Homebank в ЦОН можно оплатить услуги пои другие оказываемые населению услуги из государственного реестра.• необходимо зайти в приложение и активировать значок «QR»; • отсканировать QR с экрана монитора оператора ЦОН и выбрать карту Halyk Bank для оплаты; • произвести оплату. Услуга доступна для клиентов ЦОН во всех городах Казахстана. Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.