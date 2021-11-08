Жестокое убийство произошло в одном из ЖК в Алматы
Жильцы сетуют, что в этом доме много владельцев квартир сдают их посуточно, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Об убийстве сообщили жильцы ЖК Latifa по проспекту Достык. В Instagram-паблик опубликовано сообщение жителей.
- Сначала задушили, потом подожгли. Не дайте умолчать об этом. Мы много раз говорили участковым, что в посуточных квартирах притоны и ад, - отмечают жильцы ЖК.
По их словам, убитая женщина занималась проституцией.
В пресс-службе департамента полиции Алматы подтвердили факт убийства.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 части 2 УК РК и находится в производстве УП Медеуского района. Создана специальная следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого, личность которого установлена, - говорится в сообщении.
Информацию о том, что погибшая являлась женщиной лёгкого поведения, стражи порядка опровергли.
