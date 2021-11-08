- В начале января этого года по республике стартовал проект работы школьных столовых в рамках государственно-частного партнерства. Проект модернизации школьных столовых в Казахстане был инициирован на съезде партии "Нур Отан", - рассказали в акимате ЗКО.

- По договору частный партнёр обязуется произвести текущий ремонт в школьных столовых, замену изношенного оборудования и мебели с целью организации питания обучающихся в объектах среднего образования. Для этих целей частный партнер получил в доверительное управление объект ГЧП – комплекс школьных столовых с оборудованием и мебелью. По окончанию срока действия договора ГЧП, то есть через восемь лет частный партнер передаёт столовую, закупленное оборудование, мебель и инвентарь в собственность "государственного партнёра", а он в свою очередь передает их на баланс школы. Для организации качественного школьного питания нужны современные столовые, оснащённые новым оборудованием и передовыми технологиями, надеемся, данный проект послужит улучшению столовых школ, которые участвуют в проекте, - пояснили в акимате ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, одной из самых острых проблем школьного быта является организация питания. Претензии учащихся и родителей сводятся к трём основным вопросам: качеству продукции, её количеству и стоимости.Согласно постановлению правительства, за счет ГЧП должны быть улучшены условия школьных столовых, в том числе должны быть пересмотрены нормы и рацион питания, выполнен поэтапный переход на безналичный расчет, обеспечение видеонаблюдение школьных пищеблоков, активизация деятельности бракеражных комиссий. Бракеражная комиссия – комиссия общественного контроля организации и качества питания сформированная в дошкольном образовательном учреждении на основании санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в объектах образования.На сегодняшний день в Уральске разыграны шесть лотов на 44 школы, ещё шесть лотов на восемь школ разыграли в Аксае Бурлинского района. Иными словами, в 52 школах региона столовые работают в рамках ГЧП. В настоящее время разрабатываются аналогичные проекты на школы Теректинского и Таскалинского районов. К слову, только в 2020 году на ремонт и прочие нужды школьных столовых в рамках проекта потрачено почти 183 миллиона тенге. С 2021 по 2028 годы на ремонт планируется потратить 187 миллионов тенге. Срок реализации проекта ГЧП составит восемь лет и шесть месяцев. По расчётам, за пять лет проект оправдает себя, а оставшиеся три года предприниматели смогут получить прибыль. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.