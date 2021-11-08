В акимате ЗКО прокомментировали ситуацию вокруг заместителя акима области
Департамент по делам госслужбы ЗКО выявил нарушение: замакима области придя на госслужбу не передал в доверительное управление ТОО, учредителем которого он являлся, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Речь идет о ситуации вокруг Аманжола Алпысбаева, заместителе акима ЗКО, который курирует вопросы промышленности, инвестиций, предпринимательства, туризма и внешнеэкономических связей, цифровизации и социального партнерства. В июне этого года его заподозрили в нарушении закона "О государственной службе". По данным департамента Агентства по делам госслужбы, Аманжол Алпысбаев, будучи государственным служащим, является ещё и учредителем и директором ТОО "Самрук Гидро". Департамент направил в акимат области представление о том, что замакима должен сложить свои полномочия. Сам Аманжол Алпысбаев с этим не согласился и целых четыре раза подавал в суд, во всех случаях суд вынес решение не в его пользу. Сейчас дело рассматривается в кассационном суде.
Редакция "МГ" направила запрос акиму области Гали Искалиеву с просьбой прокомментировать ситуацию. Из официального ответа следует, что на должность заместителя главы региона Аманжола Алпысбаева назначал аким области, при этом согласовывал своё решение с с уполномоченными вышестоящими государственными органами. Освободить его от должности вправе также глава региона. При вступлении на госслужбу Алпысбаев проходил специальную проверку, которую проводят органы национальной безопасности.
– Письмом комитета национальной безопасности от 2018 года Аманжол Алпысбаев прошёл специальную проверку, противоречий на занятие государственной должности не имелось. 25 июня этого года от департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО на имя акима области поступило представление о приостановлении полномочий политической должности заместителя акима области Алпысбаева. До того момента акиму области касательно данного вопроса ничего известно не было. В настоящее время Алпысбаев реализует свои права в судебных органах. В случае отказа судом в удовлетворении его требований, вопрос о приостановлении полномочий будет решен в соответствии с действующим законодательством РК, - говорится в официальном ответе акимата ЗКО на запрос редакции.
Получить комментарий от самого замакима получить не удалось.
Между тем, руководитель департамента АДГС по ЗКО Галым Турсынбаев пояснил, что иск Аманжола Алпысбаева рассматривается в кассационном суде.
– По Административно-процедурно процессуальному кодексу, если человек в установленные сроки успел подать в кассационный суд, то решение местной апелляционной коллегии приостанавливается. Аманжол Алпысбаев не передал в доверительное управление. Закон гласит, что государственный служащий не должен заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организации, независимо от её организационно-правовой формы, если это не входит в его должностные полномочия, а Алпысбаев был директором. Он участвует в управлении коммерческой организации, здесь не идёт речь о том, что получал он за это зарплату или нет. По всем базам это ТОО идет как действующее, - отметил Галым Турсынбаев.
