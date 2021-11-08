Житель Таскалинского района Ермек Тастембеков открыл свой бизнес. В 2012 году в рамках государственной программы "Дорожная карта трудоустройства-2020" для развития малого бизнеса получил в кредит 2,2 миллиона тенге с годовой ставкой 6%. На эти средства он открыл обувной магазин. После того, как он выплатил кредит, мужчина решил открыть мини-магазин в центре села Таскала. Позже, по просьбе односельчан, Ермек Тастембеков решил открыть магазин по продаже автозапчастей. По государственной программе "Енбек" он получил кредит в размере четырёх миллионов тенге. В настоящее время он полностью освоил средства, приобрел необходимый товар и открыл ещё один магазин. Житель Уральска Булатбек Кайргалиев по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" по проекту "Бизнес Бастау" прошел обучение основам предпринимательства. В качестве многодетной семьи получил кредит 12 миллионов тенге под 4% годовых, на которые приобрёл грузовую машину и занимается грузоперевозками. Айбек Муратов, несмотря на то, что является инвалидом третьей группы, так же решил начать своё дело. Для этого он по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" по проекту "Бизнес Бастау" обучился основам предпринимательства, получил льготный кредит в размере 3,5 миллионов тенге. В данное время оказывает услуги по праздничному оформлению мероприятий в областном центре. Житель Жангалинского района Галимжан Хисин в 2021 году также прошёл обучение и через АО "Фонд поддержки сельского хозяйства" получил кредит в размере 11 миллионов тенге на развитие имеющего бизнеса. Сейчас Галимжан Хисин занимается изготовлением таких молочных продуктов как творог, курт, сметана, которые реализует в родном селе. Многодетная мама Сания Айтуганова получила кредит в четыре миллиона тенге и занялась аналогичным бизнесом. Житель села Переметное Айдар Шахбергенов по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" по проекту "Енбек" получил кредит в размере четырех миллионов тенге, на которые приобрел грузовую машину и занялся грузоперевозками. Нурбек Хайруллин родился и вырос в селе Мерей Таскалинского района, является многодетным отцом. Сейчас руководит своим бизнесом, открыл ИП "Бекнур". В 2021 году, получив льготный кредит в размере 2,2 миллиона тенге, решил дальше развивать своё дело, приобрел крупно-рогатый скот и занимается реализацией молочных продуктов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.