- Это, я думаю, объективная причина - мы полтора года находимся в условиях пандемии. Полтора года в учебных заведениях у нас не обучаются дети, они находятся дома в закрытых пространствах. 60% преступлений совершено в семейно-бытовой сфере. 20% насильников - это отцы, отчимы, а также сожители их матерей. 50% являются ближайшими родственниками потерпевших, - сказал Тургумбаев.

- 30% потерпевших вступили в половые отношения по обоюдному согласию. Это несовершеннолетние, как сами потерпевшие, так и те, кто совершал.. Например, 70 фактов мы выявили через управления здравоохранения. То есть на ранней стадии беременности управления сообщили в органы полиции о том, что девочка 13-14 лет находится в таком положении. Здесь уже встаёт другой вопрос, что нам надо совместно с обществом работать по половому воспитанию детей не только в школах, но и в социальных сетях, - считает Тургумбаев.

Изображение с сайта Pixabay В ходе правительственного часа в мажилисе министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал причины роста сексуального насилия над детьми.Он отметил, что это проблемы общества, исходящие из низких моральных качеств семьи, окружения, а также слабости воспитания в бытовой сфере. МВД увеличило штатную численность инспекторов по делам несовершеннолетних практически в два раза. В Казахстане на учёте находятся семь тысяч неблагополучных семей, где проживают 12 тысяч несовершеннолетних детей. Также глава МВД поднял тему слабого полового воспитания детей.