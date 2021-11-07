- Прибыв на место происшествия было установлено, что между забором малого футбольного поля и стеной сарая дома, расположенного по улице Т. Абулхаирова застряла лошадь и самостоятельно оттуда выбраться не может. Сотрудники ЧС, задействовав спасательное оборудование, разрезали забор футбольного поля. Спасённая лошадь сразу пришла в себя, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

Скриншот с видео Лошади помогли выбраться из ловушки сотрудники ДЧС Атырауской области. Спасатели рассказали, что пятого ноября жительница Кульсары сообщила в ДЧС о застрявшем животном.Спасатели просят жителей не оставлять без присмотра своих животных.