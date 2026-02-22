Министерство водных ресурсов и ирригации запускает масштабную цифровизацию ирригационной системы страны. В этом году автоматизируют 86 каналов, находящихся в ведении РГП «Казводхоз».

В 2026 году ведомство приступит к цифровизации 86 оросительных каналов, которые ранее прошли реконструкцию. Проект предусматривает автоматизацию механических гидрозатворов и установку приборов для учета объема и уровня воды. Всего планируется оцифровать свыше 502 километров оросительных сетей.

Как уточнили в министерстве, это лишь часть масштабной программы по модернизации водохозяйственной инфраструктуры страны.

По словам вице-министра водных ресурсов и ирригации Аслана Абдраимова, при поддержке Исламского банка развития в текущем году также стартуют работы на 103 каналах в южных регионах Казахстана. В результате к 2027 году планируется модернизировать более 900 километров оросительных сетей.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года завершится разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и автоматизацию еще 263 каналов.

В ведомстве отмечают, что цифровизация позволит повысить прозрачность распределения воды, сократить потери и сделать управление водными ресурсами более эффективным.