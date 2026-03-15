Глава региона проголосовал на участке референдума № 541

Сегодня аким Актюбинской области Асхат Шахаров принял участие в республиканском референдуме по новой Конституции.

Глава региона проголосовал на участке референдума № 541, который расположен в общеобразовательной школе № 64 имени Узакбая Кулымбетова.

После голосования аким области отметил важность участия граждан в референдуме.

– Сегодня я пришел на участок референдума и сделал свой выбор ради светлого будущего нашей страны. Это не только наше право, но и долг каждого из нас перед Родиной. Конституция – главный документ независимого Казахстана, прочная основа нашего государства, – отметил аким области.

Также он рассказал, что в Актюбинской области созданы все условия для проведения референдума. В регионе работают 528 участков для голосования. Все они полностью обеспечены необходимым оборудованием.

На участках созданы все возможности для того, чтобы процесс голосования проходил открыто и в соответствии с требованиями закона.

Республиканский референдум продолжает работу по всей Актюбинской области, и каждый житель региона имеет возможность выразить свое мнение и сделать свой выбор в пользу будущего страны.

Источник: Акимат Актюбинской области