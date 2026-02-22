Мошенница из Уральска обещала водительские удостоверения без экзаменов.

Жительница посёлка Таскала попыталась получить водительское удостоверение в обход экзаменов, но вместо прав лишилась 385 тысяч тенге. Об этом сообщили в суде ЗКО.

Как выяснилось, о «помощнице» женщина узнала от коллеги. Ей сообщили, что некая женщина может организовать получение водительского удостоверения без прохождения тестирования. Потерпевшая связалась с ней по телефону и перевела деньги двумя траншами — всего 385 000 тенге.

Однако обещанную услугу она так и не получила. После перевода средств «посредница» перестала выходить на связь. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя жительница Уральска. На допросе женщина признала вину и объяснила свой поступок финансовыми трудностями.

Дело рассмотрел Таскалинский районный суд. С учётом признания вины, раскаяния и наличия на иждивении несовершеннолетних детей суд признал её виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок.

Кроме того, осуждённой предстоит вернуть потерпевшей всю сумму причинённого ущерба.