Герои популярного мультфильма пришла на участок №268.

Жители Уральска в очередной раз отличились креативом, придя на референдум в костюмах героев мультфильма «Фиксики». Популярные среди детей и подростков «мемы» буквально ожили на участке №268.

— Я сегодня пришел на референдум, потому что у нас есть хорошая фраза: если маленькая деталь работает правильно, весь механизм работает хорошо. Наша страна тоже похожа на большой механизм. А каждый гражданин — важная деталь этого механизма. Сегодня, отдавая свой голос, мы вместе закручиваем один из «винтиков» будущего, — говорят ожившие герои популярного мультсериала.

Такой перформанс не мог оставить равнодушными голосующих на участке референдума №268. Здесь сегодня и так не мало людей, а появление «фиксика» и вовсе привлекло обычных прохожих.

На столь яркое выражение гражданской позиции героя вдохновил главный девиз мультяшек.

— Фиксики всегда говорят: «починим, улучшим, обновим». Я тоже хочу внести свой вклад в построение нового, справедливого и развивающегося Казахстана. Поэтому сегодня пришел не просто в костюме. Я пришел с верой в идею совместного строительства нового Казахстана, — поделился избиратель.

Свою личность молодой человек в костюме мультгероя раскрыл только членам участковой комиссии референдума, отмечаясь в списках голосовавших.

Напомним, сегодня, 15 марта, в Казахстане проходит референдум по проекту новой Конституции.