15 марта в Казахстане проходит референдум по проекту новой Конституции.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев принял участие в голосовании на референдуме по принятию новой Конституции РК.

— Во-первых, этот день для всей страны исторический. Во-вторых, я пришёл на свой избирательный участок, чтобы проголосовать, и сейчас я вижу что много избирателей, вижу, что люди активны. Я верю, что сегодня западноказахстанцы сделают свой выбор. Мы видим, что сейчас нет равнодушных — все переживают за будущее страны, за судьбу будущего поколения. Поэтому я сегодня сделал выбор за будущее своей страны, — сказал аким ЗКО Нариман Турегалиев, поблагодарив западноказахстанцев за активность в день референдума.

Напомним, сегодня, 15 марта, в Казахстане проходит референдум по проекту новой Конституции. Голосование продлится до 20:00. На 10:00 явка по ЗКО составила 18,8%.



В Западно-Казахстанской области к референдуму подготовили 503 комиссии. В их числе 1 областная территориальная, 12 районных, 1 городская и 489 участковых комиссий. Всего в работе комиссий задействованы 3215 человек.

В самом Уральске открыто 136 участковых комиссий, при этом восемь участков появились дополнительно. Новые участки открыли в посёлках Зачаганск, Деркул, микрорайоне Жулдыз, а также в селе Подстепное Теректинского района и Достыкском сельском округе Байтерекского района.

По данным областной комиссии, право участвовать в референдуме имеют более 446 тысяч жителей Западно-Казахстанской области, из них 237 532 человека проживают в Уральске.