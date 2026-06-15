Рынок автокредитования в Казахстане столкнулся с резким охлаждением. В Ассоциации финансистов Казахстана назвали главные причины падения спроса.

В Казахстане резко снизился интерес к покупке автомобилей в долг: за первый квартал 2026 года банки получили на 11% меньше заявок на автокредиты, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные со ссылкой на аналитический обзор опубликовали в Ассоциации финансистов Казахстана.

Взлёт переплаты и жёсткий отсев в банках

Главным барьером для покупателей стало резкое удорожание займов. Средняя ставка по автокредитам в стране подскочила с прошлогодних 14,8% до рекордных 24,3% в 2026 году, что сделало ежемесячные платежи неподъемными для многих граждан. На этом фоне финансовые институты начали массово отказывать клиентам - сейчас уровень одобрения заявок упал до 15,4%. Это означает, что одобрение получает лишь каждый седьмой обратившийся.

- На фоне сокращения числа заявок объём новых выдач автокредитов снизился на 17,7 процента и составил 397,7 миллиарда. При этом снижение оказалось заметно глубже, чем по розничному рынку в целом (-4,4 процента), что указывает на более выраженное охлаждение автокредитного сегмента, - отметили специалисты.

Рынок насытился, но чеки растут

Помимо дорогих денег, эксперты отмечают и естественные рыночные причины. Бум автокредитования прошлых лет закрыл потребности большинства платежеспособных граждан, и клиентская база постепенно исчерпала себя. При этом те, кто все же решается на заем, стали чаще выбирать машины стоимостью свыше 10 миллионов тенге.

- При этом наблюдаемое охлаждение связано не только с сохранением жёстких денежно-кредитных условий и удорожанием заёмных ресурсов, но и с постепенным насыщением рынка после нескольких лет быстрого расширения клиентской базы. В результате этот сегмент начинает переходить от роста за счёт количества новых заёмщиков к модели, в большей степени зависящей от качества спроса и доступности кредитования, - отметили финансисты.

Смещение интереса в сторону более дорогих моделей аналитики объясняют как инфляционными процессами и ростом цен в автосалонах, так и изменением предпочтений самих казахстанцев.

- Доля кредитов свыше 10 миллионов выросла с 32,3 процента до 37,1, что связано как с подорожанием автомобилей, так и с постепенным смещением спроса в более дорогие ценовые сегменты, - посчитали финансисты.

Долги отдают вовремя

Единственным стабильным показателем сегмента остается платежная дисциплина. Несмотря на кризисные явления, заемщики стараются не допускать просрочек, чтобы не лишиться транспортного средства. Уровень проблемной задолженности здесь составляет всего 2,9%, что значительно лучше, чем в целом по рынку розничного кредитования, где этот показатель достигает 4,4%.