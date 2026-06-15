Предприниматели города смогут побороться за землю для строительства бизнес-объектов в самом областном центре и пригородных посёлках.

В конце месяца в Уральске пройдут электронные торги для представителей бизнеса. На аукцион выставлено право аренды семи земельных участков коммерческого назначения. Площадки под будущую застройку расположены в городе Уральск, а также в пригородных поселках Деркул и Круглоозерное. Об этом сообщили в городском акимате.

Торги пройдут по английскому методу - на повышение стартовой цены.

Как и когда принять участие?

Дата и время проведения: четверг, 25 июня 2026 года в 10:00.

Где проходят торги: в электронном формате на специализированном веб-портале e-Qazyna.kz.

Прием заявок: регистрация участников уже открыта. Подать заявку на участие можно на том же портале (e-Qazyna.kz).

В акимате Уральска подчеркнули, что прием заявок и регистрация закроются строго за 5 (пять) минут до начала самого аукциона. Желающим принять участие рекомендуют не откладывать подачу документов на последний момент.