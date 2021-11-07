- По предварительной информации, погибло шесть человек, двое находятся в тяжёлом состоянии, - написал глава региона в Facebook.

- У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз - токсикогипоксическая энцефалопатия. Пациенты находятся в реанимации. Врачами клиники оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказали медики.

- Обстоятельства происшедшего выясняются. Создана государственная комиссия. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших, - говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК Аким Карагандинской области Женис Касымбек сообщил, что произошёл выброс газа и угля. В это время под землёй находились 64 человека.Официальный представитель МЧС Талгат Уали информировал, что обстоятельства и причины выясняются.. В облздраве региона добавили, что1960 и 1963 годов рождения поступили в многопрофильную больницу имени профессора Макажанова.Трагедию также прокомментировал «АрселорМиттал Темиртау».

ДЧС Карагандинской области открыло горячую линию: 8 (7212) 51-11-10, 8 (7212) 51-72-23.

Опубликован список погибших работников:

Шмидт Виталий Владиславович 1979 года рождения, проходчик. Скитченко Николай Николаевич 1968 года рождения, горный мастер вентиляции по технике безопасности. Абдуллин Наиль Рамильевич 1990 года рождения, проходчик. Супрунов Алексей Анатольевич 1987 года рождения, помощник начальника участка. Краус Сергей Юрьевич 1983 года рождения, машинист горно выемочных машин. Корниенко Сергей Анатольевич 1971 года рождения, машинист горно выемочных машин.

В 12:37 тела погибших подняли на поверхность.

Список травмированных работников:

Маралбаев Женис Мерекеевич 1963 года рождения, проходчик. Зейналов Элайдар Абезоглы, 1960 года рождения, проходчик.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтёров, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.