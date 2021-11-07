- По предварительной информации, погибло шесть человек, двое находятся в тяжёлом состоянии, - написал глава региона в Facebook.Официальный представитель МЧС Талгат Уали информировал, что обстоятельства и причины выясняются. По поручению премьер-министра, на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина. В облздраве региона добавили, что двое пострадавших 1960 и 1963 годов рождения поступили в многопрофильную больницу имени профессора Макажанова.
- У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз - токсикогипоксическая энцефалопатия. Пациенты находятся в реанимации. Врачами клиники оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказали медики.Трагедию также прокомментировал «АрселорМиттал Темиртау».
- Обстоятельства происшедшего выясняются. Создана государственная комиссия. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших, - говорится в сообщении.
ДЧС Карагандинской области открыло горячую линию: 8 (7212) 51-11-10, 8 (7212) 51-72-23.
Опубликован список погибших работников:
- Шмидт Виталий Владиславович 1979 года рождения, проходчик.
- Скитченко Николай Николаевич 1968 года рождения, горный мастер вентиляции по технике безопасности.
- Абдуллин Наиль Рамильевич 1990 года рождения, проходчик.
- Супрунов Алексей Анатольевич 1987 года рождения, помощник начальника участка.
- Краус Сергей Юрьевич 1983 года рождения, машинист горно выемочных машин.
- Корниенко Сергей Анатольевич 1971 года рождения, машинист горно выемочных машин.
В 12:37 тела погибших подняли на поверхность.
Список травмированных работников:
- Маралбаев Женис Мерекеевич 1963 года рождения, проходчик.
- Зейналов Элайдар Абезоглы, 1960 года рождения, проходчик.