Теперь посещать астанинские ТРЦ могут только лица с безопасным статусом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». ТРЦ и крытые рынки закроют в ЗКО в День первого президента Иллюстративное фото из архива "МГ" Четвёртого ноября представитель Палаты предпринимателей Алматы сообщила, что МВК предложила разрешить не только в выходные, но и в будние дни ТРЦ посещать только лицам с «зелёным» статусом. Позже в пресс-службе НПП добавили, что ограничение рассматривают в качестве пилотного проекта. Первой его, возможно, опробует столица, позже - Алматы. Вечером шестого ноября акимат Нур-Султана сообщил, что с восьмого ноября вводит ограничение. Вход в ТРЦ в будние и выходные дни будет доступен при условии наличия «зелёного» статуса у сотрудников и посетителей (то есть при наличии вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб и для лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трёх месяцев). Своё решение власти объяснили ухудшающейся ситуацией по COVID-19 в соседней России, а также тем, что нарушителей карантина чаще всего выявляют в ТРЦ.