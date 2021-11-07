Куда жаловаться казахстанцам, если на АЗС не продают бензин
Сообщения будут передавать в компетентные органы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В министерстве энергетики Казахстана отреагировали на сообщения об отсутствии бензина на нескольких АЗС.
- На нефтеперерабатывающих заводах осуществляется бесперебойное производство ГСМ. Объёма запасов достаточно для полного обеспечения потребностей населения в бензине. Таким образом, оснований и предпосылок для дефицита бензина нет, - заявляют в ведомстве.
В министерстве призывают граждан сообщать на WhatsApp +7 777 999 52 18, если на АЗС отказываются продать бензин, ссылаясь на его отсутствие.
- Специалисты министерства проверят достоверность поступившей информации. Факты необоснованного повышения цен и попытки создать на рынке искусственный дефицит ГСМ будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные органы, - заверяют в ведомстве.
На протяжении нескольких месяцев в ЗКО наблюдается нестабильная ситуация на рынке горюче-смазочных материалов.
