- Шестого ноября в 9:58 на вертолёте «Казавиаспас» по маршруту Атырау - Исатай - Курмангазы (общей площадью 270 километров) на побережье Каспийского моря была проведена воздушная разведка, - говорится в сообщении.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В ДЧС Атырауской области сообщили, что рыбаки двух компаний вышли в море на металлическом рыболовном судне третьего ноября и до сих пор не вернулись.К сожалению, поисковые работы не дали результатов.