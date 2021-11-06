В Уральске синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега. В дневное время температура воздуха составит +5..+7, ночью похолодает до 0..-2. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +6..+8 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер южный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +5..+7 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер южный до 14 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Под влиянием обширного антициклона сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на западе страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки.