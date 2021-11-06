Посмотреть эту публикацию в Instagram

Скриншот с видео ДТП произошло в 12:36 шестого ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов сообщил, что водитель автобуса Yutong проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с троллейбусом. В результате ДТП пострадали три пассажира троллейбуса (1962, 1974 и 1996 годов рождения), два пассажира автобуса (1997 и 1977 годов рождения), водитель троллейбуса 1966 года рождения и водитель автобуса 1986 года рождения. Материал находится в производстве управления полиции Алмалинского района.