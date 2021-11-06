Посещать его могут люди от 60 лет и старше совершенно бесплатно. Для пенсионеров проводятся спортивные занятия, курсы казахского и английского языков, компьютерные курсы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В Бурлинском районе на сегодня проживает порядка шести тысяч пенсионеров, большая часть из которых приходится на город Аксай. Как говорят в районном отделе занятости и социальных программ, идея создания чего-то вроде клуба для пожилых назрела давно, ведь не секрет, что выйдя на заслуженный отдых, люди старшего поколения посвящают себя детям и внукам и забывают о себе и некогда любимых занятиях. А, как известно, активный образ жизни способствует здоровому долголетию. Вот с этой целью и был создан в Аксае Центр для пожилых людей, где каждый может найти себе занятие по вкусу. Нужно отметить, что проект является пилотным.
- Такие Центры есть в Нур-Султане, Алматы, но в нашей области он стал первым, - говорит руководитель отдела занятости и социальных программ Бурлинского района Ольга Басимова.
Проект является госзаказом. Его сумма - шесть миллионов тенге. Конкурс, в котором участвовало несколько общественных объединений, проводился в августе. По итогам конкурса определился исполнитель госзаказа – МОО «Жас Канат» из Уральска.
Располагается Центр в микрорайоне 5А, дом 6/14д. К работе он приступил с конца октября.
- О том, что в Аксае открывается Центр, мы заранее дали объявления в местных газетах, а также на своей страничке в Instagram. Рассчитываем охватить более 30 человек. На сегодня Центр посещают уже 20. Мы работаем с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00. У нас работают специалисты, которые предоставляют услуги психолога, юриста, медсестры, учителей казахского и английского языков, информатики, спортивного инструктора. Создано восемь рабочих мест, - рассказывает председатель МОО «Жас Канат» Азат Сейтимов.
В Центре пожилые люди могут обучиться компьютерной грамоте, умению создавать личный кабинет, электронную почту, пользоваться смартфоном.
- Пенсионеры должны идти в ногу со временем и уметь пользоваться современными технологиями, - отмечает руководитель районного отдела занятости и соцпрограмм Ольга Басимова.
Николай Полтавцев является руководителем студии пилатеса, йоги и аэробики в Аксае. В Центре активного долголетия он инструктор групповых и индивидуальных занятий.
- Я занимаюсь со своими подопечными суставной и дыхательной гимнастикой. Как правило, пожилые люди страдают от болей в суставах, у многих проблемы с позвоночником, шеей. Поэтому упражнения, которые выполняют наши мужчины и женщины, нацелены на снятие болей, растяжку, подвижность. На занятия, которые с перерывами длятся 45 минут, обычно ходят ежедневно 3-4 человека. В дальнейшем планирую занятия йогой, пилатесом, танцами, скандинавской ходьбой. Думаю, для скандинавской ходьбы хорошо подойдет парк «Наурыз», - делится планами Николай.
Хатима Берестенова охотно посещает занятия с инструктором по гимнастике и также охотно рассказывает о себе.
- Работала в детсаде №7 в Аксае. Вот уже три года на пенсии. Живу в частном доме. Летом ещё огород и хозяйство, а вот зимой чем заниматься? Лежать целыми днями на диване у телевизора? Я всегда была за здоровый образ жизни, и поэтому когда подруга сообщила, что открывается Центр для пенсионеров, я восприняла эту новость с радостью. Теперь есть куда ходить, есть чем заниматься и есть с кем общаться, - признается женщина.
К слову, в Центре активного долголетия есть комната отдыха, где можно почитать газеты или сыграть партию в шахматы, или просто пообщаться. А ещё есть кухня, где можно заниматься выпечкой, делиться рецептами приготовления блюд.
- Это просто замечательно, что теперь в Аксае есть такой Центр, где могут собираться пенсионеры. Приглашаю всех желающих присоединиться к нам, - говорит Хатима Берестенова.
В торжественном открытии Центра, которое состоялось четвёртого ноября, приняли участие аким Бурлинского района Миржан Сатканов, его заместитель Алпамыс Кушкинбаев, руководитель отдела занятости и соцпрограмм Ольга Басимова, председатели районного и городского Совета ветеранов. Они отметили важную роль Центра в активной жизни аксайских пенсионеров, пожелали успехов молодежному объединению «Жас Канат».
Нужно отметить, что, как говорят в районном отделе занятости и соцпрограмм, проект рассчитан на пять лет, и, возможно на будущий год в Центре появятся ещё дополнительные курсы или занятия. Например, речь идёт о так называемой трудотерапии на приусадебном участке.
Фото автора