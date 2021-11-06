- Такие Центры есть в Нур-Султане, Алматы, но в нашей области он стал первым, - говорит руководитель отдела занятости и социальных программ Бурлинского района Ольга Басимова.

- О том, что в Аксае открывается Центр, мы заранее дали объявления в местных газетах, а также на своей страничке в Instagram. Рассчитываем охватить более 30 человек. На сегодня Центр посещают уже 20. Мы работаем с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00. У нас работают специалисты, которые предоставляют услуги психолога, юриста, медсестры, учителей казахского и английского языков, информатики, спортивного инструктора. Создано восемь рабочих мест, - рассказывает председатель МОО «Жас Канат» Азат Сейтимов.

- Пенсионеры должны идти в ногу со временем и уметь пользоваться современными технологиями, - отмечает руководитель районного отдела занятости и соцпрограмм Ольга Басимова.

- Я занимаюсь со своими подопечными суставной и дыхательной гимнастикой. Как правило, пожилые люди страдают от болей в суставах, у многих проблемы с позвоночником, шеей. Поэтому упражнения, которые выполняют наши мужчины и женщины, нацелены на снятие болей, растяжку, подвижность. На занятия, которые с перерывами длятся 45 минут, обычно ходят ежедневно 3-4 человека. В дальнейшем планирую занятия йогой, пилатесом, танцами, скандинавской ходьбой. Думаю, для скандинавской ходьбы хорошо подойдет парк «Наурыз», - делится планами Николай.

- Работала в детсаде №7 в Аксае. Вот уже три года на пенсии. Живу в частном доме. Летом ещё огород и хозяйство, а вот зимой чем заниматься? Лежать целыми днями на диване у телевизора? Я всегда была за здоровый образ жизни, и поэтому когда подруга сообщила, что открывается Центр для пенсионеров, я восприняла эту новость с радостью. Теперь есть куда ходить, есть чем заниматься и есть с кем общаться, - признается женщина.

- Это просто замечательно, что теперь в Аксае есть такой Центр, где могут собираться пенсионеры. Приглашаю всех желающих присоединиться к нам, - говорит Хатима Берестенова.

В Бурлинском районе на сегодня проживает порядка шести тысяч пенсионеров, большая часть из которых приходится на город Аксай. Как говорят в районном отделе занятости и социальных программ, идея создания чего-то вроде клуба для пожилых назрела давно, ведь не секрет, что выйдя на заслуженный отдых, люди старшего поколения посвящают себя детям и внукам и забывают о себе и некогда любимых занятиях. А, как известно, активный образ жизни способствует здоровому долголетию. Вот с этой целью и был создан в Аксае Центр для пожилых людей, где каждый может найти себе занятие по вкусу. Нужно отметить, что проект является пилотным.Проект является госзаказом. Его сумма - шесть миллионов тенге. Конкурс, в котором участвовало несколько общественных объединений, проводился в августе. По итогам конкурса определился исполнитель госзаказа – МОО «Жас Канат» из Уральска. Располагается Центр в микрорайоне 5А, дом 6/14д. К работе он приступил с конца октября.В Центре пожилые люди могут обучиться компьютерной грамоте, умению создавать личный кабинет, электронную почту, пользоваться смартфоном.Николай Полтавцев является руководителем студии пилатеса, йоги и аэробики в Аксае. В Центре активного долголетия он инструктор групповых и индивидуальных занятий.Хатима Берестенова охотно посещает занятия с инструктором по гимнастике и также охотно рассказывает о себе.К слову, в Центре активного долголетия есть комната отдыха, где можно почитать газеты или сыграть партию в шахматы, или просто пообщаться. А ещё есть кухня, где можно заниматься выпечкой, делиться рецептами приготовления блюд.В торжественном открытии Центра, которое состоялось четвёртого ноября, приняли участие аким Бурлинского района Миржан Сатканов, его заместитель Алпамыс Кушкинбаев, руководитель отдела занятости и соцпрограмм Ольга Басимова, председатели районного и городского Совета ветеранов. Они отметили важную роль Центра в активной жизни аксайских пенсионеров, пожелали успехов молодежному объединению «Жас Канат». Нужно отметить, что, как говорят в районном отделе занятости и соцпрограмм, проект рассчитан на пять лет, и, возможно на будущий год в Центре появятся ещё дополнительные курсы или занятия. Например, речь идёт о так называемой трудотерапии на приусадебном участке.