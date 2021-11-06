- Пятого ноября на аллее Азаттык 71, за ТЦ «Агила» в 15:30 пьяный мужик зашёл на детскую площадку и начал что-то выяснять с детьми. Разговор передать никто не может, но мужик орал громко на детей, - рассказал Олег редакции. - Один подросток вызвал полицию. Обещали приехать через 3-5 минут.

- Всё это время неадекватный мужчина находился в опасной близости к детям. Приехала полиция, забрала дебошира и звонившего подростка. Зачем было мальчика забирать - непонятно. Думаю, общественность должна знать об этом инциденте и обязательно проследить, чтобы наказание было примерным. Как и обсудить действия полиции, время реакции, и почему увезли и мальчика в отделение, - отметил Олег.

- Гражданин, указанный на видео, участковыми инспекторами был доставлен и помещён в областную наркологию, после чего в отношении него составлен административный протокол по статье 440 КоАП - «распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. Насчёт подростка, которого якобы тоже увезли в полицию, было взято заявление, подписанное его матерью в отношении нарушителя по факту оскорбления её сына. О принятых мерах сообщим дополнительно, - объяснили в ведомстве.

Скриншот с видео На видео отчётливо видно, как мужчина что-то кричит, еле держась на ногах, и обходит каждого подростка. От него шарахаются дети.Однако, по словам Олега, уже спустя 10 минут полицейские перезвонили и сказали, что приедут ещё через 10 минут. По факту прибыли через минут 20.«МГ» обратился за комментарием в пресс-службу департамента полиции.Тем временем Олег возмущён, что никто из взрослых, проходящих мимо, за подростков не заступился.