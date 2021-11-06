Почти весь день не будет работать радио и телевидение в Казахстане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Радио и телевидение отключат на день в Казахстане Изображение Lukas Wolff с сайта Pixabay В об этом сообщил национальный оператор «Казтелерадио».
- 11 ноября 2021 года с 3:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, - предупредили в компании.
Оператор пояснил, что профилактические работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания. Последние проходили 20 октября.