- С чем это связано? В первую очередь, жители пока неуверены в себе, здесь нужен опыт. Возможно они параллельно будут обучаться как управлять домом. Есть дома малоквартирные - 8-12-квартирные дома. Чтобы самостоятельно содержать свой дом, требуется время на утверждение тарифа. Если они будут самостоятельно управлять, придётся повышать тариф, а они этого не хотят, поэтому остаются в КСК, - считает Жандос Кайырханов.

Заместитель руководителя управления жилищной политики Алматы Нурбол Кажин в ходе брифинга в РСК сообщил, что в мегаполисе зарегистрировано 2 782 новые формы управления с охватом порядка 2 975 многоквартирных жилых домов. Это всего 39% от общего числа жилого фонда. При этом, как сказал руководитель отдела жилищной инспекций и модернизации жилья УЖП Алматы Жандос Кайырханов, все созданные ПТ остались в составе своих же КСК, в которых обслуживались и ранее.Он напомнил, что КСК могут работать до первого июля 2022 года.