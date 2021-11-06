- Мы несколько раз ходили в акимат и просили отреставрировать и наш дом. Его облик оставляет желать лучшего. Нам говорили – ищите спонсоров. А где мы их найдём? Сейчас работы начались, но ребята ушли, не закончив, - рассказала жительница дома Карима Утеуалиева.

-Бригада хорошо работала, дружно. Все делали качественно. Но сейчас реставрация приостановилась. Нам сказали, что из-за нехватки средств, - отметила жительница дома Зульфия Шарафутдинова.

- Покраска фасада этого дома производится за счёт средств спонсоров. Стоимость работ – около 20 миллионов тенге. Планируется завершить объект до конца года, - сообщил главный специалист отдела Аскар Акимов.

Фасад должны перекрасить в яркие цвета по подобию соседних многоэтажек. Но альпинисты и маляры перестали появляться на объекте. Четыре двенадцатиэтажных дома, которые расположены на проспекте Абая, прекрасно известны всем уральцам. Монолитные здания построили в 1985 году. И с того момента капитальный ремонт здесь не проводили. В 2019 году городские власти начали реставрацию двух зданий. Фасады перекрасили в яркие цвета. На будущий год новый облик приобрела и третья высотка.Как выяснилось, работы начали 20 сентября, но после 20 октября маляров и альпинистов никто не видел.Заказчиком выполнения работ является отдел жилищно-комумнального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.Отметим, что в планах городских властей - приведение в порядок и других высотных зданий в Уральске.