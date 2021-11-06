- Жертв и пострадавших нет. Силами ДЧС эвакуирован один человек, который передан бригаде скорой медицинской помощи для осмотра, у него прихватило сердце. Самостоятельно эвакуировались 35 человек, из них пять детей, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Фото: ДЧС ЗКО Информация о пожаре поступила огнеборцам в 21:21 пятого ноября. Произошло горение вещей в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на улице Захарова. Прибывшие расчёты локализовали возгорание через 21 минуту, ещё спустя 12 минут ликвидировали.Причина пожара и ущерб устанавливаются.