Огурцы - 700 граммов

Мякоть говядины - 500 граммов

Сладкий перец - 2 штуки

Лук - 1 штука

Чеснок - 2 зубчика

Растительное масло - 6 столовых ложек

Соевый соус - 5 столовых ложки ложки

Молотый кориандр - 1 чайная ложка

Чёрный перец - половина чайной ложки

Красный перец - половина чайной ложка

Сахар - 1 столовая ложка

Уксус 9% - 2 столовые ложки

Наверняка каждой хозяйке знакома ситуация, когда возникает вопрос: "Что же приготовить на обед или ужин". Если привычные котлеты и супы приелись, хочется чего-нибудь вкусного и необычного, но в то же время не хочется проводить много времени у плиты, то советуем обратить внимание на рецепт этого мясного салата, которое с легкостью может заменить обед или ужин. Готовится он проще простого, в его состав входят только простые и доступные ингредиенты. Сам процесс приготовления займет у вас не более получаса, а в итоге у вас на столе будет яркий салат. Его можно подавать как горячем, так и в холодном виде.Огурчики нарезаем крупными брусочками длиной около пяти сантиметров, посыпаем чайной ложкой соли, тщательно перемешиваем и оставляем на 20 минут. Говядину и сладкий перец нарезаем тонкой соломкой, лук полукольцами. Чеснок измельчаем с помощью пресса. В разогретом растительной масле обжариваем говядину на максимальном огне в течение 10 минут. Далее к мясу добавляем лук и обжариваем еще 4 минуты, далее добавляем болгарский перец, чеснок и соевый соус и жарим еще минуту. Даем мясу с овощами остыть, из огурцов сливаем лишнюю жидкость и добавляем к говядине, высыпаем специи, сахар, уксус и соль. Для достижения наилучшего вкуса рекомендуем убрать салат в прохладное место хотя бы на 1 час. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.