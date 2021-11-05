Фото с сайта pexels.com Даже если у вас есть другие приспособления, чеснокодавилка, кухонные комбайны, блендеры и миксеры – без тёрки не обойтись. Ведь гораздо проще порой её использовать, нежели мыть целый комбайн. Только поэтому при покупке тёрки не стоит экономить, это ваш помощник, который не должен подводить вас. Как правило, на кухне хозяйки используют ту сторону тёрки, которая крупная и кольцевидная. Только на ней можно очень быстро и просто измельчить овощи. Другая сторона с более мелкими и острыми отверстиями применяется гораздо реже, но с помощью неё можно упростить процесс чистки рыбы. Самые крупные отверстия подойдут для измельчения листьев петрушки. Достаточно веточку просунуть в отверстие и потянуть за стебель. Зелень для салата готова, нож в этом случае не пригодится. Если вы правильно используете тёрку, то это максимально облегчит вашу жизнь на кухне при приготовлении блюд. Чтобы измельчить сыр через тёрку и не переживать, что он прилипнет к поверхности инструмента, достаточно смазать тёрку с обеих сторон растительным маслом. Тот же лайфхак применим и для измельчения вареных овощей. После этого терка практически чистая.Если следовать советам, то правильная заточка требует много времени и специальных приспособлений в виде напильника. Мы решили упростить задачу. Просто по затупившейся поверхности достаточно провести абразивом. Для это подойдет наждачная бумага или керамическая чашка. При этом вы должны выполнять движения, будто натираете что-либо на терке. После такой заточки необходимо ее промыть теплой водой и использовать по назначению. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.