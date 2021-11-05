Шестого ноября в ЗКО и Уральске ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Погода на 29 октября Антициклон сохранит погоду преимущественно без осадков. На большей части сохранится усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +5..+7, ночью похолодает до -2..-4.  Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +6..+8 градусов, ночью -2..-4 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +5..+7 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер южный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.