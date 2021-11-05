Стоимость проезда составит 200 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новая система оплаты проезда в уральских автобусах. Как это будет работать Аким Алматы накануне анонсировал открытие сезона ледовых катаний на «Медеу» с пятого ноября и горнолыжного сезона на «Шымбулаке» с 14 ноября. Также глава мегополиса сказал, что будет возобновлён экспресс-маршрут до «Медеу». В управлении городской мобильности Алматы пояснили, что маршрут №9 запустят шестого ноября. Он будет курсировать от Дворца спорта имени Б.Шолака до катка «Медеу», делая остановки возле гостиницы Алатау и в микрорайоне Музтау. Автобусы будут ездить с девяти утра до 19 часов. Стоимость проезда составляет 200 тенге. Интервал движения - восемь минут. В департаменте санэпид контроля уверяют, что будут проверять соблюдение посетителями «Медеу» и «Шымбулака» масочного режима и социальной дистанции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.