- Автомобиль LADA Vesta опрокинулся в результате удара с Renault. Известно, что водитель LADA, направляясь по М.Маметовой, осуществляя манёвр, столкнулся с Renault, которая ехала в попутном направлении. Полицейские выясняют причину произошедшего, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, столкновение автомобилей произошло в 11:55 на улице М. Маметовой напротив дома 104.