Задержан менеджер Национального аграрного научно-образовательного центра Актюбинской области
Его подозревают в хищении 66 млн тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Антикоррупционная служба сообщила о вскрытии преступной схемы хищений, которую организовал менеджер НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Актюбинской области. Через свои аффилированные ИП и ТОО он устанавливал солнечные панели для системы обводнения пастбищ 30 крестьянским хозяйствам по завышенным ценам.
- Предварительная сумма хищений составляет 66 млн тенге. Третьего ноября с санкции суда подозреваемый заключён под стражу. Окончательное решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - говорится в сообщении.
Первого ноября Антикор сообщил о проведении масштабной спецоперации в нескольких регионах страны. Отмечалось, что пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций министерства сельского хозяйства и акиматов семи регионов и двух мегаполисов. В списке фигурировала и Актюбинская область. Накануне аким региона на брифинге в СЦК сказал, что в деле замешан представитель НАНОЦ.
Минсельхоз также прокомментировал расследование.
- Министерством проводится работа по совершенствованию механизмов субсидирования. Совместно с Агентством по противодействию коррупции РК и сельхозтоваропроизводителями создана специальная рабочая группа, которая системно рассматривает выявленные проблемы и вырабатывает пути решения. Внешний анализ коррупционных рисков проводился с 9 августа по 20 сентября 2021 года. Дважды продлевался срок проведения проверки, до 30 сентября и до 15 октября. За время проведения проверки были проанализированы действующие нормативные правовые акты по субсидированию отрасли, подготовлены конкретные предложения по устранению имеющихся пробелов и недостатков. Разработаны новые подходы субсидирования сельского хозяйства, - говорится в сообщении.
