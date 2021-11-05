Молодой человек пропал без вести третьего ноября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 20-летний гений скончался в Алматы Фото: НИШ Алматы, 2018 год Отец погибшего пятого ноября на своей странице в Facebook написал, что Акназар Кажымурат пошёл на встречу третьего ноября и пропал. Последний раз на связь он вышел с бабушкой - позвонил ей в 20:27 третьего ноября. Стало известно, что тело молодого человека найдено на территории Бостандыкского района. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что заявление об исчезновении поступило накануне.
- В рамках розыскного дела была создана поисковая группа. Сотрудниками отдела криминальной полиции тело молодого человека было обнаружено сегодня на территории Бостандыкского района. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются, - сообщили в ведомстве.
В 2018 году стало известно, что ученик 12 класса алматинской НИШ физико-математической направленности Акназар Кажымурат набрал максимальные баллы на международных экзаменах ACT и SAT Subject Tests – 36 из 36 и 2400 из 2400. Эти результаты дали его возможность выбрать любой вуз в мире.