- Пожар был ликвидирован в 1:03. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Пожар был потушен четырьмя огнеборцами и одной единицей техники ДЧС ЗКО, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, четвёртого ноября в 22:26 на трассе Уральск - Бузулук в районе посёлка Новенький района Байтерек загорелся прицеп с пятью тоннами сена.Между тем четвёртого ноября утром прицеп, груженный 5,2 тоннами сена, горел в Сырмском районе на 354 километре трассы Самара - Шымкент.