Глава министерства национальной экономики Казахстана отказался ответить на вопрос журналиста - как ему удаётся тратить на продукты всего 50 тысяч тенге в месяц, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 50 тысяч в месяц на продукты: Иргалиев отказался отвечать, как его семье это удаётся Фото: СЦК Третьего ноября в кулуарах правительства министр национальной экономии Асет Иргалиев ответил журналистам, что в месяц его семья тратит на еду 50-60 тысяч тенге. Сегодня, пятого ноября, в ходе брифинга в СЦК, журналист спросила министра - как его семье удаётся так экономно питаться? Может ли он дать рекомендации казахстанцам?
- Без комментариев. Я извиняюсь, это прямо не связано. Всего хорошего, спасибо, - ответил Иргалиев.
Журналист напомнила министру, что тема конференции - реализация нацпроектов по устойчивому экономическому росту, а цены на продукты питания напрямую относятся к экономике. Иргалиев ничего не ответил, модератор же сказала журналисту, что спикер отказывается отвечать. Следом ещё один корреспондент обратился к Иргалиеву с вопросом «Сколько надо зарабатывать в Казахстане, чтобы достойно жить?». Он просил для примера взять семью из четырёх человек: муж, жена, двое детей. Иргалиев ответил, что даст ответ письменно. Представитель СМИ попросил ответить сейчас, так как вся страна ждёт ответ на этот вопрос. Однако вместо министра вновь ответила модератор, обвиняя журналиста в том, что он не даёт другим коллегам задать вопрос, занимая время. Ранее аналитики подсчитали, что за год затраты на продовольственные товары увеличились на 12%, на непродовольственные - на 24%, на платные услуги - на 35%.