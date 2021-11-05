- Без комментариев. Я извиняюсь, это прямо не связано. Всего хорошего, спасибо, - ответил Иргалиев.Журналист напомнила министру, что тема конференции - реализация нацпроектов по устойчивому экономическому росту, а цены на продукты питания напрямую относятся к экономике. Иргалиев ничего не ответил, модератор же сказала журналисту, что спикер отказывается отвечать. Следом ещё один корреспондент обратился к Иргалиеву с вопросом «Сколько надо зарабатывать в Казахстане, чтобы достойно жить?». Он просил для примера взять семью из четырёх человек: муж, жена, двое детей. Иргалиев ответил, что даст ответ письменно. Представитель СМИ попросил ответить сейчас, так как вся страна ждёт ответ на этот вопрос. Однако вместо министра вновь ответила модератор, обвиняя журналиста в том, что он не даёт другим коллегам задать вопрос, занимая время. Ранее аналитики подсчитали, что за год затраты на продовольственные товары увеличились на 12%, на непродовольственные - на 24%, на платные услуги - на 35%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
