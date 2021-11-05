– Перед окончанием финансового года мы должны уточнить все документы по бюджету. Средств не так много, но всё же является важной процедурой. В этом году мы готовим проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Дворца культуры молодежи и Дома культуры в посёлке Деркул. В каком состоянии они сейчас находятся, вы все прекрасно знаете. Там проводятся культурно-массовые мероприятия и здания нуждаются в капитальном ремонте. Мы сейчас завершаем разработку ПСД и направим на государственную экспертизу, необходимые средства уже выделили, - отметил Абат Шыныбеков.

– В последнее время активизировалась работа дворовых клубов, там занимаются очень много талантливых ребят и хороших специалистов. Если в начале года мы отремонтировали два дворовых клуба, то сейчас завершаем ремонт дворовых клубов "Балауса" и "Арай". Кроме этого перед началом зимнего сезона мы заливаем катки в разных частях города, необходимые средства уже выделены. Но вместе с тем я призываю предпринимателей и активных жителей города так же принять участие и вокруг этих катков организовать досуг для наших горожан, - подчеркнул глава города.

– Крыша протекала, и мы не могли там проводить соревнования областного и республиканского уровней. Из-за неудовлетворительного состояния крыши некоторые секции вынуждены были работать в других местах, арендуя при этом помещения. Это единственный в городе зал, в котором можно проводить республиканские соревнования по волейболу и баскетболу, так как он полностью соответствует требованиям спортивной федерации, - заключил Абат Шыныбеков.

На социальную сферу дополнительно выделено 80,7 миллионов тенге;

на обеспечение дорожной системы - 500 миллионов тенге;

на текущий и капитальный ремонт дорог - 185 миллионов тенге;

трансферты для пригородных населённых пунктов составили 61 миллион тенге;

на текущие расходы государственных органов выделено 68 миллионов тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, пятого ноября, в областном акимате прошла очередная сессия городского маслихата, главной темой которого стало уточнение городского бюджета. По словам акима города Абата Шыныбекова, уточнение бюджета является обязательной процедурой в конце года.Стоит отметить, что в городе функционируют 19 дворовых клубов и пять комьюнити центров. В этом году городские власти отремонтировали два дворовых клуба, ещё два находятся в процессе.Градоначальник также остановился на капитальном ремонте крыши спортивного клуба "Орал", который расположен в посёлке Деркул, где проживают более 30 тысяч человек.По итогам сессии сумма к уточнению городского бюджета составила 959 миллионов тенге.С учетом уточнения бюджет города составил 42,7 миллиардов тенге. К слову, сессия завершилась словами депутата городского маслихата Есентая Калиева: "Журналисты, свободны". Таким образом народный избранник попросил представителей средств массовой информации освободить помещение. Какие вопросы обсуждались за закрытыми дверями - неизвестно.