Такое количество нарушений зафиксировано с 23 октября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более 25 тысяч нарушений зафиксировали новые скоростемеры в Уральске Фото из архива "МГ" С полуночи 23 октября 40 установленных стационарных автоматических систем фиксации скорости "Призма-StoS" начали фиксировать нарушения ПДД. Только за два выходных дня уральские водители совершили порядка 10 тысяч нарушений. Был случай, когда всего за шесть дней водитель нарушила правила 43 раза. Начальник отделения административной практики при ДП ЗКО Олжас Ибрайымов рассказал, что с каждым днём камеры фиксируют всё меньше нарушений. Уральцы уже привыкают к нормальному вождению.
- К примеру за четвёртое ноября камерами зафиксировано более 700 нарушений ПДД. Раньше были показатели за сутки более пяти тысяч нарушений. С момента запуска камер зафиксировано всего более 25 тысяч нарушений, - рассказал Олжас Ибрайымов. - Действительно полезность камер есть, выявляются транспортные средства, которые ездят по городу на высокой скорости. Мы ежедневно обновляем базу "Автоурагана", куда вносим данные об автомобилях с иностранной регистрацией, превысившие скорость. Авто владельцев, которые не оформили страховку, отправляем на штрафную стоянку. Попутно составляем протокол о превышении скоростного режима, которые зафиксировали скоростемеры.
