- В настоящее время рассматривается вопрос об усилении карантина в области. В ноябре планируется сделать вход в торговые развлекательные центры, кинотеатры, рестораны только с "зелёным" статусом. Обладатели "синих" статусов попасть в них не смогут. Потому что люди с "синим" статусом это те, у которых есть медотвод (1%), остальные 99% - просто не привитые. У нас медленно идёт вакцинация, потому что неработающие и самозанятые люди просто не приходят в поликлиники для вакцинации. Сейчас готовим постановление и совсем скоро будем согласовывать его на оперативном штабе при акимате ЗКО. И второй вопрос, это когда родители смогут заходить в детские дошкольные учреждения также только с "зелёным" статусом, - сообщил Мухамгали Арыспаев.

Фото из архива "МГ" Об этом сегодня, пятого ноября, рассказал во время брифинга главный санитарный врач ЗКО.Тем временем ЗКО находится в "зелёной" зоне в матрице оценки эпидситуации в Казахстане.