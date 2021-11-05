- В настоящее время рассматривается вопрос об усилении карантина в области. В ноябре планируется сделать вход в торговые развлекательные центры, кинотеатры, рестораны только с "зелёным" статусом. Обладатели "синих" статусов попасть в них не смогут. Потому что люди с "синим" статусом это те, у которых есть медотвод (1%), остальные 99% - просто не привитые. У нас медленно идёт вакцинация, потому что неработающие и самозанятые люди просто не приходят в поликлиники для вакцинации. Сейчас готовим постановление и совсем скоро будем согласовывать его на оперативном штабе при акимате ЗКО. И второй вопрос, это когда родители смогут заходить в детские дошкольные учреждения также только с "зелёным" статусом, - сообщил Мухамгали Арыспаев.Тем временем ЗКО находится в "зелёной" зоне в матрице оценки эпидситуации в Казахстане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.