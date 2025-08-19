Трагедия произошла 19 августа около 5:00. По предварительным данным, женщина находилась в гостях у родственников. Она выпала из окна, держа на руках семимесячную дочь. Мама и ребёнок погибли на месте.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование. Причины и обстоятельства устанавливают стражи порядка.

Напомним, 30 июля в Павлодаре произошла шокирующая трагедия. Женщина выбросила двоих детей из окна пятого этажа, сама выпрыгнула следом. Годовалый ребенок позже скончался в больнице, его старшего брата выписали из больницы. Мальчика ждет долгая реабилитация. Сама мать до сих пор находится в больнице. Она в сознании, её палату круглосуточно охраняют.